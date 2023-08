Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, conform tour-operatorilor, din ce in ce mai mulți romani au ales plajele Greciei pentru vacanța. Inclusiv in acest an mulți romani au ajuns aici, chiar daca in ultima perioada statul elen trece printr-o stiuație fara precedent, ca urmare a devastatoarelor incendii de vegetație. Dar,…

- Alegerea unui echipament fitness acasa poate fi soluția pe care o așteptai de mult timp. Indiferent de anotimp, vei descoperi ca antrenamentul in confortul propriului camin este opțiunea ideala.

- Un echipament de protecție pentru motocicleta trebuie sa fie complet, de calitate superioara și potrivit fiecarui pasionat de doua roți. Unii il folosesc pe trasee dificile, alții pe șosele de mare viteza sau in oraș. Pornind de la acest aspect, pot fi facute și primele alegeri. Fie ca vorbim despre…

- „Nu am cu ce sa ma imbrac” este fraza care sta pe buzele majoritații femeilor din lumea intreaga, in fiecare zi, in momentul in care sunt nevoite sa compuna o ținuta. Deși clișeica, aceasta fraza ascunde un adevar general și anume nu lipsa hainelor, ci lipsa organizarii corecte a acestora in așa fel…

- Alegerea pardoselii potrivite pentru casa ta poate fi o decizie dificila, avand in vedere varietatea de opțiuni disponibile pe piața. In acest articol ne propunem sa iți vorbim despre parchetul laminat, o opțiune tot mai populara in randul cumparatorilor. Este o soluție indragita datorita aspectului…

- Ai observat cum orice scena de film capata profunzime atunci cand in fața protagonistului se afla un pahar de whisky? E ca și cum povestea iși multiplica ramificațiile in prezența paharului cu bautura aurie. In fiecare secunda, 53 de sticle de scotch whisky sunt trimise din Scoția in toata lumea, arata…

- Indiferent de anotimpul de afara, crema de protecție solara ar trebui sa fie inclusa in rutina zilnica de ingrijire, in special vara. Alegerea corecta a cremei de fața cu protecție solara reprezinta unul dintre cei mai importanți pași de a scapa sub acțiunea daunatoare a razelor ultraviolete. Acțiunea…