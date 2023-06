Secretul teribil al războiului din Ucraina: a ajuns aproape imposibil de ascuns (The Daily Beast) Jurnaliștii de la The Daily Beast au realizat un reportaj in Ucraina, incercand sa afle cum traiesc oamenii, in timp ce in jurul lor este razboi. Jurnaliștii au constat faptul ca oamenii sunt extrem de suparați din cauza corupției din Ucraina, din cauza faptului ca mulți oameni cu bani au fugit din țara, iar elanul patriotic de la inceputul razboiului s-a stins, mulți refuzand sa mearga pe front. Cand soțul Iuliei, un soldat ucrainean care lupta pe front impotriva invaziei rusești, i-a spus ca 25 de oameni din unitatea sa au murit intr-o singura zi de lupta, a fost absolut terifiata. CITESTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii nu opresc greva. Liderii sindicali anunta ca 20.000 de persoane vor participa la marșul din centrul Bucurestiului. Dascalii se aduna pentru a patra oara in fata Guvernului si merg la Palatul Cotroceni.Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, Marius Nistor, a anuntat…

- La inceputul razboiului, un sentiment puternic de patriotism a cuprins Ucraina, zeci de mii de barbați și femei oferindu-se voluntari pentru a participa la apararea țarii, scrie The Daily Beast. Granițele cu Polonia și Moldova nu erau doar pline de refugiați care fugeau din calea razboiului, dar și…

- Este a 452-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. La Summit-ul G7 se discuta și despre formula de pace pentru incetarea razboiului. Armata ucraineana este angajata in lupte grele pentru Bahmut atat in oraș cat și in jurul acestuia.

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat, joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente, conform Agerpres.roLibertatea survolului si libertatea circulatiei maritime, libertatea navigatiei in ape…

- Presedintele Africii de Sud sustine ca tara sa este supusa unor "presiuni extraordinare" pentru a-si abandona pozitia neutra in privinta razboiului din Ucraina, informeaza BBC.Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a spus ca exista o presiune extraordinara asupra tarii sale pentru a-si abandona…

- Apar informații tulburatoare legate de razboiul din Ucraina, dar mai ales, de lucrurile pe care le ascunde Rusia, in ciuda aparențelor pierderi masive inregistrate de trupele lui Vlaidmir Putin. Șeful NATO din Europa avertizeaza Occidentul sa fie precaut, caci dușmanul nu este nici pe departe la un…

- Seria de documente daunatoare imaginii SUA, care au fost scurse de la Pentagon, ar fi fost distribuite inițial de un utilizator al platformei de chat Discord, folosita de gameri, in incercarea de a caștiga o cearta despre razboiul din Ucraina, potrivit analiștilor de informații cu sursa deschisa, transmite…

- Consumul excesiv de alcool a constituit cauza multor decese in randul fortelor militare ruse desfasurate in Ucraina, afirma duminica Ministerul Apararii al Regatului Unit, in raportul sau zilnic actualizat asupra razboiului din aceasta tara, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…