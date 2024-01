Stiri pe aceeasi tema

- Harry Kane (30 de ani), atacantul lui Bayern, a inchis aseara tabela la 3-0 cu Hoffenheim și l-a ajuns pe Robert Lewandowski la numarul golurilor inscrise dupa prima parte a campionatului (22). Totodata, campioana Germaniei a stabilit un alt record al parridelor consecutive cu gol marcat pe teren propriu!…

- Te-ai intrebat vreodata cum se simte sa fii angajatul unei companii care pune creativitatea si inovatia mai presus de orice? Imagineaza-ti sa te afli intr-un loc unde fiecare sarbatoare de iarna este transformata intr-o poveste fabuloasa. Locatii cum ar fi un restaurant in Poiana Brasov, cu ambient…

- Manuel Neuer s-a recuzat de la naționala Germaniei și s-a casatorit in secret cu iubita lui. Presa și suporterii au aflat de pe contul ei de Instagram, unde a schimbat numele de familie din Bissel in Neuer. Portarul lui Bayern este la a doua casnicie. Reprezentativa Germaniei se pregatește pentru amicalele…

- Bayern Munchen va prelungi contractul portaruluiSven Ulreich, scrie miercuri Bild, conform DPA.Contractul lui Ulreich expira la vara, insa partile au inceput deja negocierile pentru o prelungire a lui, noteaza Bild, potrivit Agerpres. Ulreich a fost portarul de rezerva al lui Bayern din 2015, cu…

- Weekendul debuteaza cu meciuri de gala in cele mai tari campionate din Europa, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Dortmund - Bayern (ora 19:30) cota 2.05 Derby-ul Germaniei are programat in aceasta seara un nou episod, iar ambele echipe sunt in forma. Diferența din clasament este doar…

- Bayern Munchen a aratat multa magie duminica in victoria cu 8-0 in Bundesliga in fata lui Darmstadt, iar continuarea va veni, cand toti fotbalistii echipei vor vizita un spectacol de circ impreuna cu copiii invitati, scrie DPA.Duminica, Bayern a indicat ca invita "copii din familii de plasament,…

- Jucatorii lui Bayern au avut mari probleme cu atmosfera incendiara de pe „Rams Park”, din Istanbul. „Abia acum incep sa-mi recapat auzul”, a comentat Harry Kane la finalul meciului cu Galatasaray, incheiat cu scorul de 1-3. In prima repriza, turcii au expediat 16 șuturi spre poarta lui Sven Ulreich…

- Bayern s-a ințeles cu Eric Dier (29 de ani), de la Tottenham, și cu Joao Palhinha (28 de ani, Fulham). Internaționalul englez a refuzat sa-și extinda contractul cu Spurs, scadent in vara, și e de așteptat sa fie transferat pentru o suma modica, in timp ce mijlocașul defensiv portughez va costa bani…