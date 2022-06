Stiri pe aceeasi tema

Kathleen Ann Kavalec este nominalizarea facuta de Joe Biden pentru a fi ambasadorul SUA in Romania! Este pentru prima data cand o femeie poate ocupa aceasta funcție.

- ”In acest an aniversar, salut implicarea BAT in dezvoltarea economica a țarii, in atragerea de investiții și oportunitați suplimentare pentru Romania și contribuția companiei la intreaga evoluție structurala a țarii in ultimii 25 de ani”, a spus Excelența sa Emil Constantinescu, Președintele Romaniei…

- Stabilirea amplasamentului primei mini centrale nucleare din Romania, dar și din Europa și din lume, a fost prezentata de Virgil Popescu, ministrul Energiei, ca o mare realizare. In fapt, pe langa pericolul acestor reactoare modulare mici, care nu au fost inca testate, vorbim aici de un orizont de timp…

- Prima eclipsa de Luna din 2022 va avea loc pe 15 și 16 mai. Eclipsa totala va fi vizibila in faza totala din porțiuni din America, Antarctica, Europa, Africa și Pacificul de Est. Cuoscuta sub numele de „Luna Insangerata”, fenomenul va putea fi vazut și din Romania pe data de 16 mai 2022. „Luna insangerata”.…

- Jill Biden, sotia presedintelui SUA, Joe Biden, a multumit sambata autoritatilor din Romania si organizatiilor internationale pentru asistenta umanitara oferita refugiatilor ucraineni. In cursul unei vizite la sediul Ambasadei americane din Bucuresti, Jill Biden a multumit Romaniei pentru gazduirea…

- Președintele Klaus Iohannis a publicat deja primele imagini de la primirea, sambata, a Primei Doamne a SUA - Jill Biden.Urmeaza ca cele doua prime-doamne sa viziteze o școala publica din sectorul 1 al Capitalei, acolo unde vor sta aproximativ o ora și jumatate. Timp in care prima doamna a Statelor Unite…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, si-a inceput, vineri dupa amiaza, vizita in Romania. Sotia presedintelui SUA, Joe Biden, a vizitat Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu militarii americani si ai NATO. Sambata, Jill Biden are programata o intalnire cu sotia…

Primaria Sectorului 6 finanteaza proiecte care vor fi depuse de cetateni in valoare de 1,2 milioane de lei.