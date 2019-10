Secretele unei multinaţionale din birourile de la Palas. Reportaj din lumea IT-iștilor La ora 11, cand am intrat in sediul companiei, intarziasem deja mai bine de zece minute fata de ora programata. Cautasem indelung un loc de parcare si, cand l-am gasit, ne-am dat seama ca suntem deja la nivelul -5 al parcarii, la o distanta considerabila de cladirea din spatele hotelui International, unde, pe cinci niveluri, lucreaza angajatii de la NESS. Am fost directionati spre etajul trei si condusi intr-un meeting room, o sala de aproximativ 5x4m &i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, ca va respecta programul stabilit pentru investirea Guvernului, mentionand, insa, ca a prezentat argumente "solide" pentru un calendar mai rapid. Birourile permanente reunite…

- La Iasi, se desfasoara, astazi, cel mai mare targ internațional de universitați din Europa de Sud Est. Peste 40 de institutii din 10 țari, printre care și Romania, isi prezinta, astazi, oferta la RIUF, eveniment care se desfasoara la Palas. Vizitatorii pot afla de la echipele universitaților prezente…

- Cativa tineri pasionati de literatura science-fiction au intemeiat, in anul 1981, la Brasov, un club, care nu numai ca a supravietuit acelor vremuri si tranzitiei post-decembriste, ci s-a dezvoltat in ultimele patru decenii, organizand, in orasul de sub Tampa, un eveniment care are ambitia sa ajunga…

- Vineri, 27 septembrie 2019, iesenii isi dau intalnire cu stiinta in cadrul evenimentului „Noaptea Cercetatorilor". Pentru cel de-al cincilea an consecutiv, copii si adulti deopotriva, pasionati de cercetare sau doar dornici sa-i afle secretele, pot intra in lumea fascinanta a experimentelor, pot urmari…

- Fernando Ricksen, fost jucator la Glasgow Rangers si Zenit Sankt Petersburg, a murit miercuri, dupa ce s-a luptat timp de mai multi ani cu o boala cumplita - scleroza amiotrofica, o maladie degenerativa care afecteaza sistemul nervos.Ricksen a fost diagnosticat cu cumplita boala in anul 2013. Asta nu…

- Jose Luis Brown, fostul international argentinian, a decedat, luni, la varsta de 62 de ani, in orasul La Plata, din tara natala, anunta site-ul FIFA, potrivit Mediafax.Cel poreclit “Tata” suferea de Alzheimer, familia oferind cateva detalii in perioada recenta in care se mentiona ca fostul…

- Scafandrul Szabo Jeno, care a fost fascinat inca din copilarie de lumea subacvatica, s-a dedicat, profesional, proiectelor de educatie ecologica si recuperarii copiilor cu nevoi speciale, prin terapii multisenzoriale. Szabo Jeno are apoape 50 de ani, si, desi e indragostit de lumea subacvatica, nu…

- Ciclistul belgian Bjorg Lambrecht a murit dupa ce s-a prabușit la Turul Poloniei. Sportivul echipei Lotto-Soudal, in varsta de 22 de ani, a cazut pe o coborare la o viteza de 96 de km la ora, la sfarșitul...