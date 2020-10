Stiri pe aceeasi tema

- Programul Alimentar Mondial (WFP) din cadrul Organizației Națiunilor Unite a primit Premiul Nobel pentru Pace 2020, pentru „eforturile sale de a combate foametea”, a anunțat Comitetul Premiilor Nobel.

- Guterres intenționeaza sa cheme pe 22 septembrie comunitatea internaționala la un regim universal de incetare a focului pina la sfirșitul anului curent. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, considera ca infecția de coronavirus de tip nou este in prezent principala amenințare la adresa securitații…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat marti ca lumea se confrunta cu o „catastrofa generationala” din cauza inchiderii scolilor pe fondul pandemiei de coronavirus. Oficialul a subliniat ca a-i aduce pe elevi inapoi la sala de clasa in conditii de siguranta trebuie sa fie „principala…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marti ca pandemia de coronavirus prezinta ocazia de a reinventa zonele urbane, informeaza DPA. "Orasele duc intreaga povara a crizei, multe dintre ele cu sisteme sanitare sub presiune, cu servicii de apa si canalizare inadecvate si alte provocari",…

- Secretarul general a ONU, Antonio Guterres, a tinut sambata un discurs online, cu ocazia Zilei Internationale Nelson Mandela, avertizand ca lumea a ajuns intr-un "punct critic" si cerand un model global de guvernare pentru combaterea inegalitatilor agravate de epidemia de coronavirus, transmite dpa.…