- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a facut apel marti la dezarmare nucleara, la inceputul unei conferinte de trei zile, la Viena, la care participa circa 80 de tari semnatare ale Tratatului de Interzicere a Armelor Nucleare, relateaza DPA, citat de Agerpres.

- ”Impactul Razboiului (din Ucraina) asupra sigurantei alimentare, energiei si finantelor este sistemic, grav si se accelereaza”, subliniaza secretarul general al ONU. ”Pentru populatiile din intreaga lume, razboiul ameninta sa declanseze un val fara precedent de foamete si saracie, lasand in urma sa…

- Criza alimentara globala nu poate fi rezolvata fara revenirea pe piețele mondiale a produselor agricole din Rusia și Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la o conferința de presa in urma discuțiilor cu premierul suedez Magdalena Andersson, relateaza…

- Antonio Guterres urmeaza sa se intalneasca cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si cu prim-ministrul Natalia Gavrilita, dupa care va vizita, marti, o tabara de refugiati ucraineni.

- Mariupolul este pe masa discuțiilor dintre Vladimir Putin și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care se deplaseaza marți, 26 aprilie, in Moscova. Marți, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va sosi la Moscova pentru primele discuții fața in fața cu Vladimir Putin de la izbucnirea razboiului,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va deplasa marți la Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, in contextul invaziei militare declanșate in februarie de Rusia in țara vecina Ucraina, anunța Reuters. Informația a fost confirmata de o purtatoare de cuvant a șefului…