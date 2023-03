Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Mircea Geoana ca secretar general adjunct al NATO a fost extins pana la mijlocul lunii octombrie din 2024, a anunțat, vineri, purtatoarea de cuvant a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu.

- Mandatul lui Mircea Geoana de Secretar General Adjunct al NATO va fi prelungit cu inca un an de zile, a anunțat vineri Jens Stoltenberg, Secretarul General al Alianței Nord- Atlantice. „Mircea Geoana a fost un remarcabil Secretar General Adjunct al NATO, și un sprijin important pentru mine la nivel…

- Presedintele CJC, MIhai Lupu i a prelungit mandatul de director general interimar manager interimar la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta lui Iulian Calin, fost meembru USR, exclus din partid pe martie a.c.Manndatul acestuia inceta pe 26 martie a.c.Prelungirea intra in vigoare din 27.03.2023…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se ferește sa comenteze cu privire la posibilile candidaturi la șefia NATO, insa, recunoaște ca discuțiile au inceput. In orice caz, va fi vorba de un politician cu foarte multa experienta politica. “Aliatii vor decide cand si pe cine vor alege. Discutiile…

- Aflat in aceasta funcție incepand din 2014, lui Jens Stoltenberg i-a fost prelungit cu un an mandatul in luna martie anul trecut, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. Duminica trecuta, purtatorul de cuvant al Alianței Atlantice Oana Lungescu a anunțat ca Jens Stoltenberg nu dorește sa-și mai prelungeasca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu intentioneaza sa-si prelungeasca mandatul si urmeaza sa paraseasca postul asa cum a planificat, in toamna acestui an, a anuntat alianta nord-atlantica. „Mandatul secretarului general Jens Stoltenberg a fost prelungit de trei ori si el si-a desfasurat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu intentioneaza sa-si prelungeasca mandatul si urmeaza sa paraseasca postul asa cum a planificat, in toamna acestui an, a anuntat alianta nord-atlantica, relateaza duminica dpa. „Mandatul secretarului general Jens Stoltenberg a fost prelungit de trei ori…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu intentioneaza sa-si prelungeasca mandatul si urmeaza sa paraseasca postul asa cum a planificat, in toamna acestui an, a anuntat alianta nord-atlantica, „Mandatul secretarului general Jens Stoltenberg a fost prelungit de trei ori si el si-a desfasurat…