- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni ca "lumea (nu ar trebui) sa se lase pacalita" de propunerile Beijingului privind solutionarea conflictului din Ucraina, in contextul in care presedintele chinez Xi Jinping se afla in vizita la Moscova, relateaza AFP. "Lumea nu trebuie sa fie…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a tinut sa afiseze marti sprijinul SUA pentru integritatea teritoriala si independenta Kazahstanului, in timpul primei sale vizite in aceasta uriasa tara din Asia Centrala, aliata a Rusiei si apropiata de China, cu cateva zile dupa

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- Secretarul de stat american Antony Blinken catalogheaza drept profund nefericita și iresponsabila decizia Rusiei de a suspenda participarea in tratatul „New Start”, ultimul acord care era in vigoare intre Moscova și Washington și care limiteaza arsenalele nucleare ale celor doua

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a intalnit la Conferinta de Securitate de la Munchen cu secretarul de stat american, Antony Blinken, la aproape o saptamana dupa ce a dezvaluit „planurile Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova „, informeaza un comunicat al presedintiei de la Chisinau,…

- „Avem informatii despre un balon care tranziteaza America Latina. Acum evaluam ca este un alt balon de supraveghere chinezesc”, a declarat secretarul de presa generalul Patrick Ryder, pentru CNN.Nu este clar exact unde se afla balonul deasupra Americii Latine – dar un oficial american a precizat CNN…

- Noul val de COVID-19 din China i-a inflamat pe politicieni. Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a indemnat joi China sa impartaseasca informatiile sale despre noul val de COVID-19 cu care se confrunta tara. „Este foarte important ca toate tarile, inclusiv China, sa aiba in vedere ca oamenii…