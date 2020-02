Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Romana de Afaceri la Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Dambovita! Potrivit presedintelui CCIA Dambovita, Vaentin Calcan, inca Post-ul CCIA Dambovita vrea sa reporneasca Fundatia „Scoala Romana de Afaceri” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ședința de Guvern din data de 28 ianuarie, a fost aprobata suma de 411 milioane de lei pentru plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, a anunțat Ministerul Agriculturii, intr-un comunicat. Hotararea adoptata de Executiv completeaza HG 1174/2014 privind instituirea unei scheme…

- V. Stoica Cel de-al doilea subprefect al județului Prahova, George Brezoi, a depus ieri juramamantul, in sistem videoconferința, așa cum s-a intamplat și la depunerea juramantului de catre prefectul Cristian Ionescu și de catre subprefectul Maria Mihaela Duța. Astfel, dupa circa zece ani de cand Instituția…

- Un numar de 759.466 de fermieri au fost autorizati pentru efectuarea platilor regulare aferente anului de cerere 2019, cu suma totala de 690,98 milioane de euro, incepand cu data de data de 2 decembrie si pana in prezent, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Numarul…

- De la aderarea Romaniei la UE, Ministerul Agriculturii a derulat fonduri europene și naționale destinate agriculturii romanești de peste 26 de miliarde de euro, potrivit ministrului Agriculturii, Nechita Adrian Oros. Rata medie anuala a absorbției fondurilor este de peste 96%, potrivit Mediafax.„De…

- Agricultura romaneasca ramane pe profit si in acest an, mai ales pe zona productiei de cereale, chiar daca recordurile nu s-au mai tinut lant ca in 2018, insa ramane tributara importului de alimente, cu un deficit in crestere, in special in comertul cu Uniunea Europeana. Anul 2019 a fost marcat de fenomene…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului ar putea reveni in sediul vechi, cel de pe Bulevardul Stefan cel Mare. Anuntul a fost facut de presedintele Igor Dodon la ceremonia organizata cu ocazia Zilei Lucratorului din Agricultura și Industria Prelucratoare.