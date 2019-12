Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, ”La multi ani” romanilor, de Ziua Nationala”, indiferent unde se afla acestia.”La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani, oriunde va aflati!”, a transmis seful statului, duminica, atat pe pagina de Facebook, cat si pe contul de Twitter.…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Mike Pompeo, a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei in care apreciaza dezvoltarea parteneriatului strategic si a relatiilor dintre cele doua natiuni. ”Aplaudam eforturile sustinute si sacrificiile facute de poporul roman pentru a construi…

- "Ma bucur sa am aceasta ocazie sa va felicit pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei. Decembrie este o perioada in care celebram si alte aniversari. A 30-a aniversare a libertatii romane care a fost castigata cu mult sange si cu multe eforturi in 1989. Pentru mine, decembrie in Romania este…

- Ilan Laufer si Alexandru Coita au postat, aproape simultan, pe Facebook, un mesaj similar in care anunta lansarea unui proiect politic noi, fiecare dintre ei facand referire si la celalalt. "Azi, de Ziua Nationala, vreau sa transmit un mesaj tuturor romanilor care cred in viitorul acestei…

- Președintele Republicii Moldova a participat, vineri, la recepția oferita de Ambasada Romaniei de la Chișinau cu prilejul Zilei Naționale de 1 decembrie.Dupa ce s-a intalnit cu oficialii romani, Igor Dodon a transmis un mesaj pe Facebook.”Am adresat intregului popor roman felicitari si urari de bine,…

- ROMANIA SUEDIA. FRF a reacționat printr-o scrisoare deschisa postata pe pagina oficiala de Facebook a echipei nationale, dupa ce membrii staff-ului echipei naționale de fotbal a Suediei au pus accent pe faptul ca romanii au avut la unele partide un comportament rasist vizavi de oaspeți și au cerut…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a fost invitata la o recepție care a avut loc luni seara la ambasada Statelor Unite la București (foto), ocazie cu care a dat asigurari ca Romania va consolida statul de drept și legislația anticorupție. ”Am fost onorata sa particip la recepția oferita de Ambasada…

- Romania aloca doar 5% din Produsul Intern Brut pentru Sanatate, cel mai mic nivel din Uniunea Europeana (UE), și de doua ori mai mic decat media europeana de 9,9%, potrivit datelor Eurostat, prezentate de catre Ambasada Suediei la București. Aceasta a prezentat pe Facebook un infografic ce arata ca…