- Un numar de 78 de cazuri confirmate si 16 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei boli (6 iunie) si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, au fost inregistrate 11 decese in judetele Bihor…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 15 octombrie, ora 18:00 - 16 octombrie, ora 12:00, temporar, vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud-vestul si estul Munteniei, cu viteze de 55 - 65 km/h.In…

- 75 de cazuri confirmate si 7 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, au fost inregistrate 10 decese in urma infectiei cu…

- Un numar de 65 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate, in Romania, pana in 28 septembrie, iar opt dintre pacientii infectati au murit, potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica (INSP): Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Cinci localitați din Romania - Biertan (Sibiu), Eibenthal (Mehedinți), Polovragi (Gorj), Gura Siriului (Buzau) și Ciocanești (Suceava) - se afla in cursa din acest an pentru „Cel mai frumos sat din lume“, competiție inițiata de Organizația Mondiala a Turismului.

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 august, ora 21:00 – 30 august, ora 12:00, in cea mai mare parte a Olteniei, local in vestul Munteniei si Carpatii Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi, cu descarcari electrice, intensificari ale vantului si chiar grindina, pentru 26 de judete, fiind vizata toata zona montana. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila joi,…

- Specialiștii Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor au emis o avertizare de Cod Portocaliu, valabila incepand din aceasta dupa- amiaza, de la ora 14:00, pana joi dimineața, la ora 7:00. Aceasta vizeaza rauri din bazinul hidrografic Olt, in județele: Brasov, Harghita, Sibiu, Valcea…