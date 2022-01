Secretar de stat în MS: Antiviralele nu substituie vaccinarea Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, afirma ca administrarea de medicamente antivirale pentru tratarea COVID-19 se poate face fie in spital, fie acasa, insa doar la recomandarea medicului. „A fost o intreaga dezbatere. Si exista cumva acest obicei de a ne automedica, luam medicatie asa, dupa cum mai stim. Insa – si nu vreau sa spun lucrul asta nici intr-un fel peiorativ – insa daca ne uitam putin la cum se intampla lucrurile in alte tari, si cei care traiesc in strainatate, care sunt acum in Romania sau cei care au prieteni, familie in strainatate, este extrem de dificil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

