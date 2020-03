Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a afirmat ca la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava au existat cantitati insuficiente de materiale de protectie, dar a atras atentia ca distribuirea prioritara catre personalul care lucreaza in boli infectioase, in terapie intensiva…

- Autoritatile anunta trei noi decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel national ajungand la 11.Este vorba despre:Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere precizata.Data deces: 22 03 2020Femeie, 80 ani, pacienta in…

- Trei croitorese dintr-un atelier din județul Argeș au decis sa opreasca producția de rochii de ocazie și confecționeaza maști textile de protecție. Cele mai multe dintre maști sunt donate, iar croitoresele au primit deja comenzi de la medici, polițiști locali și chiar de la farmacii, anunța MEDIAFAX.Tanara…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, sambata, ca importante cantitati de materiale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 vor incepe sa soseasca de maine, acestea urmand sa fie distribuite in regim de urgenta de catre Inspectoratul General…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca Romania nu avea asigurate stocurile obligatorii de materiale de protectie din sistemul sanitar, dar au fost semnate contracte in acest sens si o serie de companii romanesti vor initia procese de fabricatie."Suntem angajati intr-un efort in care…

- Spitalul de Boli Infectioase din Iasi mai are doar pentru astazi materiale de protectie pentru cadrele sanitare, a declarat medicul, Mihnea Hurmuzache. El ne-a mai spus ca in momentul de fata, spitalul mai are doar 500 de masti cu filtru. Pe de alta parte, este in desfasurare o procedura de achizitie…

- Intre timp, la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din capitala mai sunt in lucru 17 probe biologice. La acest moment, in tara sunt 99 de persoane in carantina, iar peste 5.600 sunt monitorizate la domiciliu. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 163 de apeluri la 112 cu privire…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus in Romania. Este vorba de un tanar din Gorj. Medicii specialiști spun ca virusul are simptomele unei raceli sau gripe, problema este ca se transmite foarte ușor, astfel ca masurile de prevenție sunt foarte importante.