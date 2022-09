George Niculescu a declarat, sambata, la Digi 24, ca ordonanta prevede ca in februarie 2023 se pot emite facturi de regularizare in cazul in care consumatorii casnici se incadreaza in transele de consum. „Acest lucru este prevazut in ordonanta de urgenta inca de pe vremea cand ordonanta era adoptata la 1 aprilie 2022, deci este in vigoare de cinci luni, mai exact. Ordonanta s-a modificat in septembrie. Intre perioada 1 aprilie si astazi nimeni nu a reclamat nici din industrie, nici din consumatori ca aceasta reglementare ar fi produce efecte negative in piata. De asemenea, textul ordonantei,…