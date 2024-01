Sechestrul pe bunurile fraților Tate a fost ridicat de Instanță Instanța a decis sa ridice sechestrul impus pe bunurile fraților Tate. Curtea de Apel București a aprobat solicitarea fraților Andrew și Tristan Tate de a ridica sechestrul impus pe mașinile și bunurile de lux alea acestora. Cei doi erau acuzați in dosarul de trafic de persoane. „Au furat 27 de milioane fara nicio dovada ca am avut mulți bani obținut ilegal. Un judecator foarte inteligent a eliminat masura. Acum ei trebuie sa demonstreze unui nou judecator ce bani „am facut ilegal” Daca dovedesc 10 mii, pot pastra 10 mii. Nu vor dovedi nimic pentru ca nu s-a intamplat niciodata. 27 de milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

