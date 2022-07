SECETA și efectele ei: DOUĂ firme de bovine din Lechința au probleme cu furajele Fermierii din județ incep sa aiba probleme din cauza secetei. Cel mai grav este in zona de campie, in Lechința, doua firme de bovine confruntandu-se cu lipsa furajelor. Seceta este cel mai tare resimțita de fermieri, in special cei ce au ferme de animale. Din intreg județul, cea mai afectata zona e cea de campie. Conform colonelului Constantin Florea, șeful ISU BN, ”Voluntarii SVSU au transportat apa cu cisterna, pentru animale, in Singeorz Bai, Livezile, Monor și Dumitrița. Un fermier din dumitra a solicitat la un moment dat ajutor pompierilor, pentru a-i transporta apa pentru animale, dar apoi… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

