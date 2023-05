Stiri pe aceeasi tema

- Circulația auto spre Aeroportul din Iași va fi restricționata, incepind cu data de 2 mai și pina la jumatatea lunii august. Aceasta modificare, sustine primarul orașului Iași, Mihai Chirica, vine pentru a rezolva problema traficului aglomerat pe perioada in care vor fi efectuate lucrari la parcarea…

- ”Note (de protest) cu privire la situatia complet inacceptabila (care decurge) din restrictii comerciale ale importurilor de produse agricole provenind din Ucraina” ai fost transmise reprezentantei diplomatice poloneze si celei a Uniunii Euroipene (UE), anunta un purtator de cuvant al Ministerului ucrainean…

- In Catalonia, un rezervor-cheie de apa care alimenteaza milioane de oameni, inclusiv orașul Barcelona, scade periculos de mult. In Franța, au avut loc chiar ciocniri violente, dupa ce mai multe sate au ramas fara apa. Iar in Italia, cel mai mare rau are un nivel foarte scazut. Sunt deja probleme provocate…

- Trafic de coșmar in dupa amiaza zilei de luni, 24 aprilie 2023, pe strada Marașești, dupa ce au intrat in vigoare noile modificari de trafic din cartierul Lipoveni. Coada se intinde pana dincolo de biserica de pe strada Marașești și mai mulți șoferi intorc mașinile și renunța sa mai stea la coada și…

- VIDEO| Dezastru din cauza noilor restricții impuse de primarie: Coada pe Marașești a trecut dincolo de biserica VIDEO| Dezastru din cauza noilor restricții impuse de primarie: Coada pe Marașești a trecut dincolo de biserica Trafic de coșmar in dupa amiaza zilei de luni, 24 aprilie, pe strada Marașești,…

- Sancțiunile impuse Rusiei dupa agresiunea din Ucraina se resimt tot mai mult inclusiv in sectorul auto. Rușii care vor sa-și cumpere mașina noua trebuie sa se mulțumeasca fie cu una autohtona, fie cu un autoturism din China.

- Au inflorit cireșii la Tokyo, la o data foarte timpurie inregistrata doar pentru a treia oara in istorie. Potrivit Agenției Meteorologice Japoneze, cireșii au inflorit cu 9 zile mai devreme decat de obicei și cu 5 zile inaintea datei din 2022.

- In Franța a fost stabilit un nou record meteo, 32 de zile consecutive fara nicio ploaie consistenta pe tot teritoriul țarii. Este un record alarmant, mai ales ca vine pe timp de iarna, cand in general ploua mult in unele regiuni și cand solul avea mare nevoie de apa, scrie AFP.