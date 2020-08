Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat marti ca producția de grau a acestui an va fi cu circa 40% mai mica decat anul trecut, din cauza secetei. Producția medie la grau, recoltat in prezent in proporție de 89%, este de 2,9 tone la hectar, fața de 4,8 tone la hectar anul trecut, potrivit hotnews.ro.Ministrul…

- De un an, oamenii de prin parțile Sineștiului nu au vazut ploaie adevarata. Nu a plouat puternic niciodata. Soarele a parjolit totul. Pamantul e plin cu crapaturi. In unele locuri, prin fisurile formate incape palma. Din cauza secetei, pierderile agricultorilor sunt imense. Au fost afectate totate culturile…

- Pierderi de milioane de lei pentru agricultorii din raionul Ungheni, unde din cauza secetei au fost afectate puternic mai toate culturile cerealiere. Cea mai grava situatie se atesta in comuna Sinesti. Graul, floarea soarelui si porumbul au fost compromise aproape in totalitate.

- Situatie dezastruoasa pentru agricultorii din raionul Stefan Voda. Seceta persistenta si grindina din ultima luna au compromis aproape in totalitate culturile cerealiere din regiune. Fermierii au ajuns la culmea disperarii si spun ca au ramas cu pagube de sute de milioane de lei.

- Județul Vaslui – un adevarat ”triunghi al bermudelor” privind ploile! De fapt singurul județ al Moldovei ocolit de ploi și cu agricultura puternic afectata de seceta! Seceta are un impact devastator asupra culturilor agricole din județul Vaslui. Sunt afectate sever de lipsa de apa din sol atat culturile…

- Sunt zile caniculare in vestul țarii, unde temperaturile au trecut frecvent de 30 de grade Celsius. Vara aduce probleme și in agricultura. Fermierii din Romania sunt intr-o situatie disperata.

- In conformitate cu prevederile regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase, avand ca effect producerea secetei pedologice,aprobat prin OMADR 97/63/2020 detinatorii de terenuri ale caror suprafete cu culture agricole destinate productiei vegetale…