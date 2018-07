Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua saptamana la rand, indicele Bloomberg Commodity s-a tranzacționat foarte sus. Marfurile par sa-și fi gasit ritmul, dupa o pierdere de 10% in luna iunie, cand a inceput ”razboiul comercial” ce a dus la scaderea cererii și a creșterii, implicit, se arata intr-o analiza Saxo Bank.

- Floarea soarelui ofilita, campuri de grau parjolite, tulpini de porumb pipernicite: in nordul Germaniei, agricultura este asfixiata de seceta care afecteaza de luni de zile Europa si provoaca ingrijorare...

- Vremea e complet data peste cap in Europa, in aceasta vara. Noi ne plangem ca ploua prea mult, iar britanicii, deși traiesc in una dintre cele mai ploioase țari, au ar da orice sa mai vada o picatura.

- Europa nu sta bine la capitolul vreme. Nordul continentului, unde ar trebui sa fie mai rece macar pentru simplul fapt ca e mai aproape de Polul Nord, se confrunta cu cea mai grava seceta din ultima decada.

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus...

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia...

- Craiova se pregatește de un eveniment sportiv istoric. Vineri (ora 19.30) se joaca meciul de handbal feminin dintre SCM Craiova și formația norvegiana Vipers Kristiansand, contand pentru manșa retur a finalei Cupei EHF, a doua competiție ca valoare din Europa. ...

- Rafinariile europene duc lipsa petrolului rusesc deoarece cel mai mare producator de energie din lume trimite din ce in ce mai multi barili spre China, potrivit Bloomberg, transmite zf.ro. Rusia va exporta cu 19% mai putin petrol prin porturile principale ...