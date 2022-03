Stiri pe aceeasi tema

- Solistul fenomen a revenit in atenția fanilor sai cu o noua piesa dedicata jumatații sale, Haziran. Luis Gabriel lanseaza “Nevasta mea”, o piesa la care a colaborat impreuna cu aceiași echipa de profesioniști de la Balkanika Records, compozitorul Ralflo și textiera Aura Gheorghe (LEA). Succesul piesei…

- Wrs, un artist buzoian, lanseaza varianta de studio a piesei „Llamame“, cu care s-a calificat in prima etapa a semifinalei Eurovision Romania 2022. Exotica și vibranta, muzica tanarului i-a cucerit pe romani, care i-au apreciat melodia in numar mare. Ce spune artistul nonconformist din portofoliul Global…

- Fermecatoarea Aura B, revine in atenția fanilor dupa doua piese solo cu un featuring de excepție la piesa “Boys” la care a colaborat foarte bine impreuna cu Mattyas, amandoi devenind personaje animate 3D in noul videoclip care tocmai s-a lansat. Dupa doua videoclipuri filmate in Londra pentru piesele…

- Parca drept raspuns pentru cei care se intrebau cat de in serios ia Netflix jocurile mobile, pe care a inceput sa le ofere de anul trecut, compania americana tocmai a lansat doua titluri noi. Cele doua noi jocuri sunt Arcanium: Rise of Akhan si Krispee Street. Primul este un joc de carti, iar in al…

- Adele – artista care a renascut CD-ul, cuceritoarea tuturor topurilor internaționale – revine cu un videoclip nou-nouț pentru „Oh My God”, un moment culminant pentru recentul ei album, 30. Cantareața a oferit un teasing printr-un scurt trailer pe rețelele de socializare, deși orice material semnat de…

- Nicolae Robu, fost primar al municipiului Timisoara, a anuntat ca ”liber de responsabilitati publice” a finalizat una dintre compozitiile sale muzicale. Fostul edil a postat pe Facebook o inregistrare video in care apare cantand melodia sa pe versurile lui Mihai Eminescu. ”Liber de responsabilitati…

- Ariana Grande si Kid Cudi au lansat piesa „Just Look Up”, care face parte din coloana sonora a comediei SF „Don't Look Up”, productie Netflix cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence in rolurile principale. Cantaretii Ariana Grande si Kid Cudi sunt in film un cuplu al muzicii pop, Riley Bina…

- In prima simbata din luna decembrie adolescenta Kayla a lansat prima ei piesa originala care se numește „4 AM”. Deși avea mai multe idei de melodii intr-un final s-a concretizat aceasta pe care a decis imprena cu producatrul Alin Nicodim sa o lanseze in apropiere de Moș Nicolae ca un cadou pentru viitorii…