Sebastian Stan va juca rolul lui Donald Trump într-un nou film Sebastian Stan este actorul roman care face furori peste Ocean de ani de zile. Se pare ca indragitul actor a dat din nou lovitura și va juca rolul lui Donald Trump in viitorul film „The Apprentice”. Din distribuție va face parte Jeremy Strong dar și Maria Bakalova. Filmul va prezenta povestea tanarului Donald Trump care incepe sa-și puna bazele afacerii imobiliare din New York. Acțiunea filmului se situeaza intre anii 1970 și 1980, iar rolul principal va fi jucat de celebrul actor roman. Filmul „The Apprentice” se dorește a fi o poveste despre mentorat și inițiere, care documenteaza inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

