- Natalia Mateuț, prezentatoarea Antena Stars, a decis sa-și invinga frica de inalțime și sa arate tuturor ceea ce poate, astfel ca tanara a acceptat provocarea Splash! Vedete la apa, astfel ca a realizat o saritura spectaculoasa. Ea a urcat pana la platforma de 10 metri lasandu-i pe jurați cu gura cascata.

- Razvan Fodor a fost cel care a executat o saritura de la 5 metri, iar jurații au fost surprinși de decizia indragitului prezentator TV. Razvan Fodor a fost cel care a sarit imbracat, dar și incalțat, iar momentul a fost plin de energie și jurații au fost incantați de apariția vedetei pe platforma de…

- Irisha a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa 2022, iar apariția sa a fost una de excepție. Cantareața a purtat in prima ediție a sezonului 5 un costum de baie decupat care a atras atenția.

- A acceptat provocarea de la Splash! Vedete la apa, insa se pare ca nu a știut cu exactitate ce o așteapta. Ana Odagiu a fost concurenta care a ratat saritura și care i-a bagat in sperieți pe jurați! Cosmin Natanticu și-a facut cruce atunci cand a vazut cum a sarit blondina. Iata primele ei declarații!

- Ana Odagiu a acceptat provocarea de a sari la Splash! Vedete la apa, sezonul 5. Actrița a fost curajoasa și a urcat pana la platforma de 7 metri, insa a avut parte de o situație dificila, motiv pentru care juratul Cosmin Natanticu și-a facut cruce.

- Maria Constantin a suferit un atac de panica in timp ce iși pregatea saritura pentru cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa, ce va avea premiera pe 11 august, de la 20:30, la Antena 1. Cantareața are frica de adancime, insa, și de inalțime, iar in seara concursului, in timp ce se afla…

- Monica Birladeanu, Ramona Olaru si Razvan Fodor sunt prezentatorii celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Splash! Vedete la apa e un proiect in care oamenii iși confrunta fricile, fobiile și iși depașesc limitele. Uneori, toata aceasta pentru o…