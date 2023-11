Sebastian Coltescu arbitreaza meciul FCSB - Rapid, de duminica, din Supreliga

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) a vorbit la finalul partidei cu Voluntari, caștigata de Sepsi cu 2-0, despre aspectele pozitive din jocul echipei sale. Sepsi a reușit a doua victorie la rand, dupa ce inainte pierduse 6 meciuri consecutive. Liviu Ciobotariu a recunoscut ca echipa sa a beneficiat de șansa,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 14 și 15 din SuperLiga.Astfel, Universitatea Cluj se va intalni in etapa 14 cu Botoșani, in cea de-a 15-a cu Voluntari. CFR Cluj va juca cu cei de la Farul in etapa 14 și cu Hermannstadt in cea de-a 15-a etapa.Etapa a 14-a Vineri,…

- Liga 1 a ajuns la etapa cu numarul 12 din sezonul regular, o runda care programeaza, printre altele, duelurile FC Voluntari – Universitatea Craiova, FC Botoșani – FCSB, Oțelul – Farul și Dinamo – CFR Cluj. Pe Betano, cu Bet Builder activat, pot fi plasate mai multe pariuri din același meci, cum vom…

- Directorul general de la Sepsi, Attila Hadnagy, i-a criticat in termeni duri pe jucatorii antrenați de Liviu Ciobotariu, dupa 0-3 cu CFR Cluj. Sepsi trece printr-o criza de forma, are 4 infrangeri la rand, cu CSU Craiova (1-2), FCSB (2-5), Farul (1-2) și CFR (0-3). Hadnagy arunca vina in carca jucatorilor,…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a comentat infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-3. Sepsi trece printr-o criza de forma, are 4 infrangeri la rand, cu CSU Craiova (1-2), FCSB (2-5), Farul (1-2) și CFR (0-3), iar Ciobotariu a declarat ca este responsabilitatea lui sa revitalizeze echipa. Ciootariu:…

- Meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova s-a incheiat la egalitate , scor 1-1, in etapa a zecea din SuperLiga Romaniei, iar la final nemulțumirile au fost de partea trupei lui Dragoș Bon. Acesta s-a aratat extrem de nemulțumit de prestația echipei și a transmis ca oltenii ”și-au batut joc de ei…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) e un antrenor fericit. A lasat-o pe FC Voluntari pentru Sepsi și n-a ales deloc rau. E neinvins in prima liga, iar in cupele europene a fost la un pas de o performanța istorica: de o aduce pe Sepsi pentru prima oara in istorie in grupele Conference League. Mai mult și-a…

- Etapa a cincea a SuperLigii 2023/2024 se joaca in format redus, fara meciurile europenelor Farul, FCSB și Sepsi, iar punctul central va fi derby-ul de tradiție dintre Rapid și Petrolul Ploiești, programat pe Superbet Arena Giulești duminica, de la ora 21:30. Iar runda programeaza o vizita a Universitații…