- Sebastian Chitoșca de la Survivor Romania a acceptat sa participe la competiție de dragul fratelui sau, iar drama prin care trece l-a facut pe tanar sa renunțe la cariera lui. Fostul sportiv a facut declarații emoționante despre starea fratelui sau, care a avut parte de un incident și a intrat in coma.…

- Sebastian Chitoșca are 28 de ani, este fost fotbalist și a venit la Survivor Romania cu ganduri mari. Tanarul face parte din echipa Faimoșilor și a intrat in concurs in ediția de joi seara, 4 februarie, alaturi de gimnasta Ana Porgras. Sebastian Chitoșca este fost fotbalist și in prezent vlogger. In…

- Totul a pornit in momentul in care, in cateva ediții de ”Survivor” (Kanal D), Culița Sterp le-a cerut fetelor sa se ocupe de treburile gospodarești, precum spalatul vaselor pe motiv ca sunt… femei. ”Imi dau seama ce e la ele in casa”, spunea ironic Culița Sterp, aprobat de Jador și de Catalin Moroșanu,…

- Culița Sterp a anunțat ca va deveni tata in prima ediție a emisiunii ”Survivor Romania 2021”. La scurt timp, iubita sa a fost contactata de echipa ”Teo Show” pentru a vorbi despre relația misterioasa dintre ea și cantareț, nimeni cunoscand legatura lor pana sa anunțe ca vor deveni parinți, ce sentimente…

- Roxana Nemeș, concurenta din echipa Faimoșilor de la Survivor Romania a fost dintotdeauna o persoana asumata. Ce explicaței a dat frumoasa artista cand a fost surprinsa in timp ce facea amor. Frumoasa Roxana Nemeș a trecut in urma cu cațiva ani printr-un episod fierbinte pe care, cu siguranța, il va…

- Fanii emisiunii Survivor au avut parte de o scena mai puțin obișnuita in cadrul emisiunii. Femeile și barbații concurenți la Survivor au facut doua tabere diferite. Din cauza situației tensionate, Catalin Moroșanu a sarit la Roxana Nemeș. Scena in care Moroșanu a sarit la Roxana Nemeș și o alta concurenta…

- Catalin Moroșanu face parte din echipa Faimoșilor la „SurvivorRomania 2021”. Luptatorul a declarat ca este pregatit pentru o noua provocare,dupa ce in trecut a participat la reality show-ul numit „Sunt celebru, scoate-ma de aici”,competiție pe care a și caștigat-o. De asemenea, el a participat la Fermavedetelor,…

- Catalin Moroșanu, concurent al sezonului 2 Survivor Romania, a povestit abia acum ce oferta a putut sa ii faca Gigi Becali in urma cu cativa ani. Sportivul a spus tot despre momentul care i-ar fi schimbat viata. Becali i-a facut o oferta de zile mari lui Moroșanu In varsta de 36 de ani, Catalin Moroșanu…