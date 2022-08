Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a determinat oportunitatea accelerarii transformarii digitale a Romaniei, institutiile statului fiind practic fortate sa se deschida catre cetateni si sa digitalizeze anumite servicii publice, a declarat, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja in videoconferinta…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, va fi in vizita la Bucuresti si Constanta, vineri, pentru a co-prezida conferinta Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova si pentru a se intalni cu oficiali romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Cercetarii si Digitalizarii a afirmat despre criticile aduse OUG-ului care reglementeaza cloud-ul guvernamental, ca ”respecta foarte mult ceea ce spune societatea civila”. ”Am avut o dezbatere foarte vie acum cateva saptamani, au fost mai multe versiuni pe aceasta Ordonanta a cloud-ului guvernamental,…

- „Este rezultatul unui amplu efort care a inclus mai multe versiuni puse in transparenta, o consultare publica saptamana trecuta, runde de discutii cu expertii Bancii Mondiale, ai Comisiei Europene, cu societatea civila si mediul privat. Avem constiinta ca aceasta versiune include principalele elemente…

- Ministrul Sebastian Burduja: Romania inca nu are un singur instrument de validare a identitatii noastre digitale. Este un proiect care ar trebui sa se inchida pana in vara anului viitor. ”Astazi la Bucharest Tech Week mi-am prezentat public viziunea pentru mandatul de ministru Ministerul Cercetarii,…

- ”Astazi la Bucharest Tech Week mi-am prezentat public viziunea pentru mandatul de ministru Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii – Romania. A fost un dialog viu, pe care imi doresc sa il continuam”, a scris Burduja pe Facebook. “Fiecare roman, cand solicita un serviciu de la stat, un certificat…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, si viceprim-ministrul moldovean pentru Digitalizare, Iurie Turcanu, au semnat joi, la Chisinau, o declaratie comuna privind constituirea unei Comisii mixte pentru implementarea Memorandumului de intelegere in domeniul transformarii…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii face demersuri sa atraga fonduri europene, in contextul in care are printre cele mai mici alocari bugetare, a declarat miercuri, 25 mai, ministrul de resort, Sebastian Burduja.„In acest moment, ministerul pe care-l conduc nu are o alocare bugetara mare,…