- Noua state membre ale UE au transmis miercuri, 10 martie, ca autoritațile europene ar trebui sa stabileasca o data pentru interzicerea vanzarilor masinilor echipate cu motoare diesel sau pe benzina in blocul comunitar, in vederea alinierii sectorului transporturilor la obiectivele climatice, conform…

- Germania a inregistrat anul trecut un adevarat boom al vanzarilor de automobile electrice si hibride, care, potrivit analistilor, se datoreaza partial subventiilor generoase de pana la 9.000 de euro acordate de guvernul german la achizitionarea unui astfel de automobil, transmite DPA. Potrivit…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- O companie israeliana a dezvoltat un tip de baterie pentru mașinile electrice, care se incarca aproape la fel de repede pe cat ii ia unui șofer sa faca plinul cu benzina la o mașina, potrivit The Guardian.

- Romanii cumpara tot mai multe autoturisme ”verzi”. Vanzarile de mașini electrice au crescut cu 89%, iar modelele plug-in au inregistrat un salt de 158%, in 2020 Numarul autoturismelor prietenoase cu mediul s-a situat, la finele anului 2020, la 8.902 unitati, in crestere cu 33,3% comparativ…

- Țara europeana in care mai mult de jumatate din mașinile inmatriculate anul trecut au fost electrice. Pana in 2025, vrea sa interzica vanzarea de vehicule cu combustibili fosili Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia le-au depasit anul trecut pe cele de vehicule hibride, iar grupul german Volkswagen…

- Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia le-au depasit anul trecut pe cele de vehicule hibride, iar grupul german Volkswagen a inlocuit compania americana Tesla in topul producatorilor de masini pe baterii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: DOLIU in muzica! A murit autorul…

- Grupul FCA are un buget consistent pentru investiții in electrificare, lansarea de noi modele și imbunatațirea liniilor de producție la nivel european. Compania a anunțat ca uzina sa din Tychy (Polonia) va construi modele electrice și hibride pentru brandurile Jeep, Fiat și Alfa Romeo, incepand cu a…