SEASIDE STORIES - Primele reprezentatii la Constanta dupa obtinerea Premiului UNITER pentru Cel mai bun spectacol (GALERIE FOTO)

- Teatrul de Stat Constanta organizeaza astazi, 28 august 2023, o conferinta de presa in Sala Studio a institutiei, din strada Ion Lahovari nr. 2A.Conferinta incepe la ora 12:00 si este prilejuita de finalul "SEAS STAGIUNEA ESTIVALA A ARTELOR SPECTACOLULUI, iulie ndash; august 2023", un amplu eveniment…

- Teatrul de Stat Constanta a inclus in Stagiunea Estivala a Artelor Spectacolului ndash; SEAS 2023 o tabara de dramaturgie contemporana dedicata adolescentilor. Intitulata CEVA DE.PLASAT, tabara se desfasoara incepand de astazi pana in 20 august si este organizata, in parteneriat, de Centrul de arte…

- A doua ediție a Sunscreen Film and & Arts Festival va aduce la Constanța un repertoriu variat de de filme, show-uri, concerte și evenimente speciale in perioada 17-20 august, transmite Teatrul de Stat Constanța intr-un comunicat de presa. Evenimentele principale vor avea loc in piața Ovidiu, in fiecare…

- A patra saptamana a Stagiunii Estivale a Artelor Teatrale aduce cinci spectacole pe scenele din Constanța, in fiecare seara de la ora 21:00, de miercuri pana duminica, transmite Teatrul de Stat Constanța intr-un comunicat de presa. Miercuri, Trupa AICI va veni in Parcul Arheologic și va prezenta constanțenilor…

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat intr un comunicat de presa ca SUNSCREEN Film amp; Arts Festival revine la Constanta, pentru a doua editie. Evenimentul are loc in perioada 17 ndash; 20 august. Initiat anul trecut de organizatorii celui mai mare eveniment de film din tara ndash; TIFF, festivalul isi…

- Teatrul de Stat Constanta a primit seara trecuta, in cadrul Galei UNITER premiul pentru cel mai bun spectacol pentru piesa Seaside Stories. De asemenea, premiul UNITER pentru Debut a fost decernat scenografului Theodor Cristian Niculae pentru scenografia spectacolului Seaside Stories in regia lui Radu…

- Teatrul de Stat Constanta anunta, la data de 14 martie 2023, pe site ul sau, ca pentru prima data in istorie are nu mai putin de patru nominalizari pentru premiile Galei UNITER 2023, cele mai importante premii din teatrul romanesc La data de 7 iunie 2023, la Consiliul Judetean Timis a avut loc o conferinta…