- Brașovenii sunt invitați de catre AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și Conducatoare de Intreprinderi din Brașov) la un eveniment deosebit - o intalnire de suflet și cultura la Gradina Bastion (in spatele magazinului Star). Pentru ca AFAFCI are ca tema principala in aceasta vara femeile…

- Sambata, 14 iulie 2018, intre orele 15.00 – 16.00, brasovenii sunt invitati in Piața Sfatului, unde va avea loc o dezbatere publica despre viitorul Brașovului din punct de vedere urbanistic și demografic, denumita „Gandim impreuna viitorul Brașovului”. Scopul dezbaterii este de a dezvolta…

- Piața Sfatului gazduiește, ca in fiecare luna iulie din ultimii șapte ani, Festivalul de Carte și Muzica Libris, la care participa peste 100 de edituri și case de discuri și numeroși artiști romani. Ajuns la a 7-a ediție, Festivalul de Carte și Muzica Libris se desfașoara anul acesta intre…

- Joi – Opera, vineri – Filarmonica, in Piata Sfatului! Pe final de saptamana, brasovenii vor avea parte de inca un concert extraordinar in aer liber, in Piata Sfatului. Vineri, 6 iulie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii, sub bagheta lui Cristian Orosanu, va invita…

- „Teatrul Vostru Sibiu” și Marian Ralea ii intampina pe brașoveni prin oraș la Teatrul de Strada din cadrul Festivalului „Saptamana Comediei”. Marți, 29 mai 2018, actorii prezinta chiar pe strada reprezentații pentru trecatori cu tema „Pagini din Alecsandri”. Ei pot fi vazuți de la Ora 16.30…

- Atmosfera foarte frumoasa, astazi, pe stadionul Farul din Constanta, la meciul SSC Farul Sportul Chiscani, in ultima etapa a Ligii a 3 a, seria secunda. Cu un egal, echipa constanteana promoveaza in Liga a 2 a. Spectatorii au venit in numar mare, iar organizatorii au pregatit o coregrafie speciala.…

- Brașovenii sunt invitați joi, 24 mai 2018, de la ora 17:00, la Libraria Șt. O. Iosif, la o lansare de carte: „Istoria povestita copiilor”. Seria de romane care ii familiarizeaza pe cei mici cu istoria romanilor, va fi lansata intr-un mod original, prilejuind pe langa prezentarea carților…

- Brasovenii pot vedea povestea focoasei Carmen in doua reprezentatii, una de opera, alta de balet, la sfarsititul acestei saptamani la Opera Brasov. Astfel, vineri seara (4 mai 2018, de la ora 18.30), la Sala Operei Brașov, va fi pusa in scena opera „Carmen” de G. Bizet. La pupitrul…