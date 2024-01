Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a fost gata sa-l transfere pe Eduard Radaslavescu la Hermannstadt, dar mutarea a fost blocata de Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB l-a convins pe Becali sa-l pastreze in lot pe mijlocasul de 19 ani cotat la 450.000 de euro. Conform fanatik.ro, Gigi Becali a vrut sa-l imprumute pe…

- Dupa ce Vlad Gherman și Oana Moșneagu au stabilit data nunții, acum Cristina Ciobanașu a marturisit ca are planuri de viitor cu iubitul ei, iar cei doi vor sa se casatoreasca, insa momentan nu au stabilit nimic.

- Sport Antrenorul Alin Panzaru a plecat de la CSM Alexandria, impreuna cu secundul Daniel Balașa și cu fundașul Enrico Finica decembrie 6, 2023 11:10 In urma rezultatelor nesatisfacatoare ale echipei CSM Alexandria, antrenorului Alin Panzaru i-a fost reziliat contractul cu formația teleormaneana.…

- Andrea Padula, fundașul lateral de la FCU Craiova, nascut in Elveția, a vorbit pentru presa elvețiana despre fotbalul romanesc. Fotbalistul adus de FCU Craiova in aceasta vara are și cetațenie romana și italiana. Iar acum a vorbit despre fotbalul romanesc și dezvaluie ca va primi in curand pașaport…

- Alexandru Chipciu (34 de ani), mijlocașul celor de la Universitatea Cluj, a hotarat sa dea in judecata CSA Steaua, pentru ca fanii echipei roș-albastre l-au jignit pe fostul jucator de la FCSB in timpul meciului din grupele Cupei, scor 3-1 pentru ardeleni.

- Nicolae Ciuca s a intalnit, luni, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, sotia romanului tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Ciuca spune ca intalnirea a fost greu de descris in cuvinte.Nicolae Ciuca s a intalnit, luni, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, sotia romanului…

- Dan Șucu, principalul acționar de la Rapid, considera ca Federația Romana de Fotbal ar trebui sa fie mai tranșanta in decizii. Ajuns in mai 2022 in conducerea Rapidului, Șucu a luat pulsul fotbalului romanesc in ultimul an și jumatate și și-a spus opinia despre FRF și LPF. Omul de afaceri considera…

- Cu mulți ani in urma, pe la inceputul carierei lor, Oreste și Mircea Badea pareau de nedesparțit, fiind atat coegi, cat și buni prieteni. Dar, din motive știute doar de ei, lucrurile luau un alt traseu, asta pana de curand. Dupa ani in care nu și-au vorbit, și nu a știut nimeni de ce, Oreste […] The…