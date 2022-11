Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai iubite trupe de muzica din spațiul ex-iugoslav, formație Frajle,va concerta pe scena Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara. Evenimentul, organizat in cadrul Zilelor Culturii Sarbe, va avea loc marți, 15 noiembrie 2022, incepand cu ora 19 Frajle (deseori numite și The Frajle…

- Johnny Depp a anunțat ca va veni in Romania anul viitor. Artistul american va susține un concert alaturi de Alice Cooper și Joe Perry.Supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp și Joe Perry revine la București pe 8 iunie 2023 la Romexpo, in aer liber. Hollywood Vampires este un supergrup…

- Formația greceasca 1000 mods va susține un concert la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului european al trupei. Evenimentul va avea loc sambata 5 noiembrie, de la ora 19 la Manufactura. Trupa greceasca 1000 mods s-a format in 20016 și a creat rapid un sunet vintage psych/stoner propriu,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, formația sibiana Alpha Q a ajuns la Timișoara in cadrul turneului de promovare a materialului discografic „Parallel Universe”, concertul lor susținut in Manufactura oferindu-le celor prezenți un amestec de genuri muzicale din „felia“ metal rock. Trupa alcatuita din Meerah…

- Vineri in 28 octombrie, trupa sibiana Alpha Q ajunge la Timișoara in turneul de promovare a albumului „Parallel Universe” lansat recent. Alpha Q face parte din scena de metal underground romaneasca de cațiva ani si a susținut un numar mare de spectacole in toata țara. Trupa este marea caștigatoare a…

- Formația timișoreana JazzyBIT va susține un turneu in luna noiembrie in Mexic, in cadrul caruia trupa alcatuita din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabo Csongor-Zsolt (tobe) va canta in 9 noiembrie in Guadalajara (Auditorio Consuelo Velazquez), Mexico City (12 și 13 noiembrie…

- Handbalistii de la Universitatea Craiova au bifat, miercuri, cel de-al doilea succes din cadrul noului sezon al Diviziei A, Seria C. Trupa lui Popescu si Dumitrescu a trecut de CSU Timisoara, scor 36-30 si a urcat, astfel, pe locul al treilea in clasament, cu sase puncte. Precedentul succes a venit…

- Formația Bad Decisons va susține un concert de lansare a albumului de debut la sfarșitul acestei saptamani in Timișoara. Bad Decisions este un trio din București, format in 2018 de catre Andy Sinboy (Nuggers) și Ovidiu Chihaia (Mes Quins), la care s-a alaturatrecent și Ovidiu Bejan (The Amsterdams).…