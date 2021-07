Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii inca nu s-au obișnuit sa colecteze selectiv. De cele mai multe ori, cartoanele sau plasticul sunt aruncate in pubela neagra. Autoritațile amenința ca „se va aplica legea, cum nu s-a aplicat pana acum”. Se incepe cu avertismente, astfel ca pe pubele vor fi puse etichete de neconformitate,…

- The Other You s-a nascut din prietenie și un interes comun pentru muzica. Daca la inceput au fost Melania Jurchița și Iustin Negru, lor li s-au alaturat pe parcurs Armin Fatol, Gabi Adorian și Alex Duța. Au spart gheața cu cateva concerte prin Timișoara, remarcandu-se prin compozițiile proprii, ajungand…

- Formația de muzica irlandeza The Dockers va susține un concert inedit la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 10 iulie, de la ora 19, la Under The Bridge. „Concetul nostru vine la 16 luni dupa ultimul nostru gig, care a fost tot in Timișoara, la deschiderea…

- Timișorenii au ieșit in numar mare sambata seara la Noaptea Muzeelor. Muzeul de Arta, Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Banațean și-au deschis porțile pana tarziu pentru iubitorii de arta. Patrimonium 2020, expoziție foto cu bisericile romanești din Banat, instalația „Talharul cel bun,…

- Tomitanii joaca la Constanta, in SuperLiga, in timp ce echipa din Navodari se dueleaza in deplasare, in Divizia Nationala de seniori. Echipele de rugby Tomitanii Constanta si CS Navodari sustin in acest weekend noi meciuri de campionat, in SuperLiga, respectiv in Divizia Nationala de seniori. In etapa…

- Timișorenii au reciclat, la finalul lunii aprilie, 1.760 kg de echipamente electrice și electronice in cadrul acțiunii „Timișoara recicleaza”. Principalele obiecte aduse la centrul din Iulius Town au fost televizoarele vechi, urmate de cuptoarele cu microunde. Campania derulata in parteneriat cu Ecotic…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost eliminata, miercuri, in sferturile Ligii Nationale, de formatia BCMU Pitesti, care s-a impus in al doilea meci din trei programate, scor 77-65 (37-39). In primul meci al seriei, BCMU Pitesti a castigat, tot la Sibiu, cu scorul de 91-83, astfel ca…

- Rata de infectare cu noul coronavirus la Timișoara scade astazi sub 1,5 la mie ceea ce inseamna ca orașul va ieși din restricțiile impuse localitaților din scenariul galben. Sambata, la ora 12:00, are loc ședința Comitetului județean pentru situații de urgența in care se vor stabili masurile și se…