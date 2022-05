Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Magnetic Festival au pus la cale la sfarșitul saptamanii trecute in buricul orașului Timișoara, la Iulius Gardens, o petrecere care a ținut trei zile, evenimentul fiind marcat de seturile susținute de Bia, Dudu, Happy Flow, Kinetic Jam, Kuky, Jinx, Bibanu, Dalla, Noize, SoulDrip, MCx Woodie…

- Alexandra Cancel va susține un concert unplugged alaturi de Costin Adam și Calin Lupu, evenimentul care va reuni cateva piese care i–au influențat de-a lungul vremurilor pe cei trei artiști urmand sa se desfașoare duminica, 8 mai, de la ora 19, la Porto Arte. Nascuta in data de 1 octombrie 1998 la Timișoara,…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la o seara de rock alaturi de Titi Dragomir și Vest Phoenix Cover, evenimentul urmand sa se desfașoare joi 5 mai, de la ora 20 la Casa Del Retro. Invitatul special al acestui recital care va include o serie de hituri din repertoriul formației Phoenix și nu numai este…

- Rose Auslander, una dintre poetele de referința ale literaturii de limba germana, a fost o artista pentru care poezia a fost un mijloc de evadare in fața Holocaustului. Aniversarea a 121 de ani de la nasterea sa va fi marcata la Timisoara prin spectacolul de muzica si poezie „Rose Auslander, ultima…

- Cei ce iubesc poezia și muzica sunt așteptați la un eveniment deosebit, care il va readuce in Timișoara pe Zoltan Octavian Butuc. Artistul s-a nascut in 1969, in Brasov, și este Cetațean de Onoare al Coloniei Literare Petrila. In 1995, a terminat Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti.…

- Joi seara, membrii formației The Dockers au readus atmosfera tipica de pub irlandez la Timișoara, in cadrul unui concert extraordinar care a avut loc la Manufactura. Concertul desfașurat in ziua de 17 martie, in care, in fiecare an, este sarbatorit Sfantul Patrick, ocrotitorul spiritual al irlandezilor…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gabriela Vladu a vorbit despre pasiunea ei pentru muzica. Cat de mult vrea sa munceasca nepoata Stelianei Sima pentru a avea pare de succesul pe care și-l dorește. Ce vrea sa faca artista și ce planuri are.

- Amatorii de petreceri din Timișoara vor avea parte de un nou concept de evenimente care poarta numele de Organica, prima acțiune a noului brand urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. „Prin acest concept denumit Organica, ne dorim sa punem cap la cap o serie de evenimente…