Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta a fost una de coșmar pentru o familie din satul Toculești, comuna Vulcana Pandele! Casa in care locuiau le-a fost cuprinsa de flacari puternice. Acoperișul casei a ars pe o suprafața de aproximativ 200 de metri patrați, potrivit ISU Dambovița. Din fericire, nu s-au inregistrat victime.…

- Necaz mare, sambata dupa-amiaza, pentru o familie de pe strada Viitorului, din satul Viișoara, comuna Ulmi! Un incendiu puternic i-a distrus casa. Din fericire, nu au existat victime. Flacarile au ars aproximativ 30 de metri patrați din acoperiș și numeroase bunuri din locuința. Pentru lichidarea flacarilor…

- Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea aradeana Macea. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma incadrata cu 5 subofițeri și un echipaj SMURD. In sprijin intervine și…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri dupa-amiaza, pe strada Albinelor, din satul Racovița, comuna Bucșani. O casa și o anexa gospodareasca au fost cuprinse de flacari. O persoana a primit ingrijiri medicale de la echipajul SMURD. La fața locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la…

- Flacari puternice au cuprins acoperișul unei case pe strada Crinului, din satul Balteni, comuna Conțești, joi de dimineața! Alarma s-a dat in aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, cand mai multe echipaje de pompieri au pornit in graba spre locația indicata. Pompierii ajunși la fața locului au descoperit…

- Aleksandr Dughin, important aliat al lui Putin, a fost surprins de martori, dupa ce mașina in care se afla fiica sa a explodat, la Moscova. Disperat, ideologul lui Putin, așteapta intervenția serviciilor speciale.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitasi sa intervina astazi in localitatea Amzacea, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o locuinta de pe strada Zorelelor afost cuprinsa de flacari. Din primele informatii cinci persoane ar fi prinse in interior.…

- Renumit pentru plajele cu nisip fin, resorturile de lux și cumparaturile scutite de taxe vamale, orașul turistic Sanya de pe insula tropicala Hainan din China s-a transformat intr-un coșmar pentru 80.000 de turiști care au ramas blocați acolo, dupa ce autoritațile au impus un lockdown brusc din cauza…