Stiri pe aceeasi tema

- Este perioada cadourilor și a faptelor bune iar cei de la Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara, alaturi de colaboratori și oameni de bine, ajung zi de zi in casele oamenilor dar și in centrele de ingrijire, in camine și fundații dar și la oamenii care nu au un loc pe care sa-l numeasca…

- Ediția din acest an a evenimentului Rock for Revolution a adunat miercuri seara in Piața Victoriei din Timișoara o serie de artiști care au ținut sa aduca un omagiu Revoluției din 1989. Primii care au urcat pe scena au fost membrii formației Sonatic, care au reușit sa incalzeasca atmosfera cu un recital…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, organizatoarea Targului de Craciun, prezinta noua oferta culturala din cadrul evenimentului. In acest weekend vom avea doua concerte de colinde, unul cu Paula Seling, altul cu Cornelia și Lupu Rednic. De-a lungul saptamanii viitoare vor mai avea loc și alte…

- Continue reading Direcția 5, Andia și Șuie Paparude in concert la West Side Christmas Market. 7 zile de spectacole pe scena Targului de Craciun, din Parcul Drumul Taberei, organizat de UNTOLD UNIVERSE at Info real.

- Alina Sorescu a cantat duminica seara in deschiderea Targului de Craciun pe scena amplasata in Piața Victoriei, iar reprezentanții Casei de Cultura a Municipiului Timișoara au anunțat care sunt urmatoarele concerte. Au fost invitați artiști din diverse genuri muzicale.

- The Bandits, trupa alcatuita din Sorin Stroie (chitara), Tibor Aranyi (bass), Alexandru Munteanu (tobe) și Razvan Munteanu (voce) va susține in aceasta saptamana doua concerte „acasa“, primul dintre acestea urmand sa se desfașoare miercuri 29 noiembrie de la ora 19 pe scena din Piața Victoriei, in cadrul…

- Zona centrala a Timișoarei a devenit, duminica seara, locul principal de atracție din oraș, odata cu deschiderea Targului de Craciun și a aprinderii iluminatului festiv. Trei piețe, Operei, Libertații și Sfantul Gheorghe, au fost pline de cei care au dorit sa asiste la momentul aprinderii iluminatului,…

- Targul de Craciun din centrul Timișoarei se deschide duminica, 26 noiembrie, la ora 18. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a pregatit pentru deschidere un spectacol, iar pe toata perioada evenimentului cei mici vor putea lua parte la diverse ateliere.