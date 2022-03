Sean Paul face echipa cu Pia Mia pentru piesa How We Do It

Sean Paul lanseaza, impreuna cu Pia Mia, piesa “How We Do It”. „Acest nou single, „How We Do It”. este modul nostru de a le arata ascultatorilor cum dansam, cum ne bucuram de viața și cum ne pastram fresh. Cand am inceput sa inregistram aceasta piesa, am știut imediat ca o dorim pe Pia Mia pentru acest single”, a spus Sean. Piesa este un imn internațional. Energia se simte prin ritmurile de dancehall, R&B elegant și pop. Elementul vizual insoțitor, regizat de Briana Gonzales, traduce perfect aceasta vibrație pe ecran, in timp ce chimia lor este uimitoare. Intre timp, single-ul „Dynamite”, feat. Sia,…