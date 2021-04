Stiri pe aceeasi tema

- Artistul roman, Sean Norvis depașește din nou hotarele și compune o piesa alaturi de Twizy Dady, un artist fresh din Tanzania. Pe numele lui real, Twalibu Almas Mfaume, Twizy Dady este un tanar compozitor și cantareț din Africa de Est, mai exact din Naishi Mbezi Beach, Tanzania. „Intr-o zi am primit…

- Astazi, 9 aprilie, J Balvin lanseaza o noua melodie, “Otra Noche Sin Ti”, o colaborare cu superstarul Khalid. Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, un apel hipnotic catre o fosta iubire. Produsa de catre Lexus și compozitorul Keityn („Tusa” și „Chica Ideal”),…

- Minelli vorbește despre o relație de dragoste care ranește și provoaca amintiri greu de uitat, ce duc treptat la razbunare, in cel mai nou single, Rampampam. Piesa a fost compusa de Minelli și Viky Red, scrisa de Minelli și produsa de Viky Red. “Așteptam cu nerabdare lansarea piesei și ma bucur ca in…

- Miscarea de protectia a consumatorilor a stabilit ca acest an, 2021 sa fie dedicat in implementarea urmatoarelor teme : Protectia Consumatorilor de Servicii si Produse Medicale in special in contextul actual prin care trecem, cetatenii in calitatea lor de consumatori si pacienti trebuie sa aiba acces…

- Diana Brescan se alatura portofoliului Global Records și lanseaza clipul primei sale piese, Felina, in colaborare cu artistul argentinian Frijo. Artista iubește sa exprime feminitate și senzualitate prin proiectele pe care le prezinta publicului, iar acest lucru reiese și din Felina, o melodie care…

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Aceasta este prima piesa pe care Alexandra Stan o lanseaza dupa experința SURVIVOR ROMANIA, artista lansand și…

- Dorian Popa, renumit vlogger, compozitor, dansator și cantareț roman, a devenit cunoscut in 2011, odata cu apariția sa in serialul „Pariu cu viața”, serial care a primit premiul pentru „cel mai bun debut” la Gala Premiilor VIP. Dorian Popa susține ca face cel puțin 100.000 de euro lunar din social-media,…

- A fost exmatriculat dintr-un liceu din Romania, dar a ajuns unul dintre cei mai tineri milionari romani din Silicon Valley. Acum, este un tanar realizat care isi dedica timpul nu doar afacerilor, ci si pasiunilor, iar de curand s-a lansat in muzica alaturi de Ioana Ignat.