Sean Norvis lanseaza alaturi de Will G. si Erick Fill piesa “Better Part Of Me”

Sean Norvis revine cu o noua piesa in colaborare cu Will G. si Erick Fill! “Better Part Of Me” este scrisa de Will G. si compusa de catre Sean Norvis si Zacco Davide. “Acum aproximativ un an, am fost contactat de Will G. pentru a lucra la un proiect impreuna. Am fost foarte incantat si i-am trimis un instrumetal, care mie mi se parea ca i se potriveste. Ulterior, Erick Fill, castigatorul unui concurs organizat de producatorul muzical al acestei piese, SYL Recordings, voia de asemenea sa lucram la un proiect impreuna. Avand un stil de productie aparte, am decis sa lucram impreuna la aceasta piesa,…