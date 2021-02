Stiri pe aceeasi tema

- Un editorial din revista Nature arata faptul ca infectarea cu coronavirus de pe suprafețe este rara, virusul fiind transmis mai ușor prin aer. In editorial se subliniaza și faptul ca Organizația Mondiala a Sanatații ar trebui sa clarifice recomandarile pe aceasta tema, cu scopul de a combate mai eficient…

- In urma unui articol publicat de Libertatea despre cum 535 de muncitori romani au suferit accidente in domeniul forestier in Austria, dintre care unele mortale, Avocatul Poporului a anunțat public pe 26 iunie 2020 ca s-a sesizat din oficiu. La mai bine de jumatate de an, Libertatea a vrut sa afle in…

- Partidul Social Democrat va depune o motiune simpla împotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare, iar responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID vor fi chemați la audieri, a anuntat marti seara liderul acestei formatiuni, Marcel Ciolacu. Totodata, președintele…

- Valoarea tranzactiilor derulate luni pe Bursa de Valori Bucuresti s-a cifrat la peste 175,6 milioane de lei, pe fondul unor tranzactii cu actiuni Cemacon in valoare de 122,37 milioane de lei realizate in Piata Deal. In Piata Reglementata, cele mai lichide actiuni au fost titlurile OMV Petrom,…

- CHIȘINAU, 27 dec - Sputnik. Oamenii de știința britanici au descoperit ca noua tulpina de coronavirus este mai infecțioasa pentru copii din cauza particularitaților patrunderii in corp, informeaza RIA Novosti, citand Daily Mail. Profesorul Wendy Barclay de la Imperial College din Londra a…

- Oamenii legii s-au sesizat asupra cazului in urma unei informații, precum ca doi indivizi cu varstele de 27 și respectiv 28 de ani, in anul 2017 cercetați pentru infracțiune analogica, dupa eliberare din locurile de detenție, au format un alt grup, racoland noi persoane in calitate de curieri pentru…

- Locuitorii unui oraș suedez au ramas muți de uimire cand cerul a inceput sa se coloreze in purpuriu, in fiecare noapte, relateaza Daily Mail. In Gislov, un orașel de pe coasta de sud a Suediei, aflat la doar zece minute de Trelleborg, proprietarii uneia dintre cele mai mari ferme de tomate din țara…

- Pilotul Lewis Hamilton va primi titlul de cavaler al Imperiului Britanic de Anul Nou, dupa ce a castigat a saptea oara Campionatul Mondial de Formula 1, noteaza Daily Mail.Lewis Hamilton a facut istorie F1 saptamana trecuta, cand a egalat recordul legendarului Michael Schumacher, cucerind pentru a șaptea…