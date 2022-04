Seacă apele în Italia Lipsa precipitațiilor – ploi și zapada, din Italia da bataie de cap specialiștilor hidrologi. Și asta pentru ca atat raurile, cat și lacurile de aici au de suferit. Pe tronsoanele de ape curgatoare examinate debitul de apa este mai mic cu 40% , chiar 60%. Acest lucru se observa foarte bine in bazinul raului Po, care, din cauza secetei, e aproape de secare. Dupa cum spun specialiștii, iarna acestui an a fost a doua cea mai calda din ultimii 40 de ani și a treia cea mai uscata din ultimii 65 de ani. N-a nins decat foarte puțin, iar ploile au fost și ele sporadice. Astfel ca debitul raului Po a fost,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

