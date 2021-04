Se zvonește că Samsung ar face echipă cu cel mai bun furnizor de camere Faptul ca o companie de camere foto de renume mondial este furnizor de piese pentru sistemul de fotografie de pe dispozitivele unui producator de telefoane nu este ceva nou. Huawei folosește lentile furnizate de Leica, iar in cel mai recent parteneriat, OnePlus are un oparteneriat cu Hasselblad . Este posibil ca publicul sa nu știe acest nume, dar printre profesioniști este bine cunoscut, iar compania are o reputație excelenta. Tipster Ice Universe a postat zilele trecute un zvon interesant pe Weibo, care a fost preluat pe Twitter de un alt tipster. Ambii spun ca Samsung este in discuții cu Olympus… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

