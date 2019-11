Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in guvernarea PSD, va fi schimbat din functia de titular al Romaniei in Comisia de la Venetia, cel mai importat for de drept constitutional european, sustine publicatia "Europa libera". In replica, Tudorel Toader ii aminteste ministrului de Externe, Bogdan…

- Tudorel Toader se afla la al doilea mandat de membru al Comisiei. Prima data a fost numit in 2014, de catre Guvernul Ponta, si a doua oara, in mai 2018, de Guvernul Dancila. Actualul mandat ar urma sa-i expire in 2022. Guvernul Orban ar putea trimite in luna decembrie un memorandum de retragere a increderii…

- Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator al Curtii Constitutionale, reactioneaza la informatia ca si-ar putea piarde statutul de membru titular al Comisiei de la Venetia. Publicatia "Europa libera" noteaza ca Guvernul Orban…

- Ludovic Orban se pregatește sa il ”execute” pe Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției! Orban va cere schimbarea lui Toader din poziția de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Veneția.Guvernul ar putea trimite in luna decembrie, scrie romania.europalibera.org, un memorandum de retragere…

- Raportul Comisiei Europene prin care sunt monitorizate independența și eficacitatea sistemului judiciar, publicat recent, este cel mai dur raport de țara pe care Romania il primește de la aderarea sa in 2007. Daca in ultimii ani, faceam pași sa internalizam principiile mari care stau la baza unui sistem…

- Premierul desemnat Ludovic Orban nu exclude angajarea raspunderii guvernului în cazul legii care prevede pensionarea anticipata a magistraților, al carei termen de intrare în vigoare este anul viitor și care ar putea bloca activitatea instanțelor. Orban a declarat ca îsi propune…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marti, ca, dupa o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, recomandarile din raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare trebuie puse in practica astfel incat, intr-un timp cat mai scurt posibil, Romania "sa scape de sub MCV". "Trebuie…

- Situația absurda la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Comisia de etica a universitații a decis ca lucrarea de doctorat a lui Codruț Olaru, coordonata de Tudorel Toader, nu a fost plagiata. Modul in care au ajuns la acest verdict este bizar: un singur specialist din trei, intamplator sau…