Problema unei posibile majorari a prețului contractelor de studiere la Universitatea de Stat din Moldova in anul universitar urmator va fi examinata la Senatul Universitații in luna mai. Despre acest lucru, intr-un interviu pentru portalul Noi.md, a declarat rectorul USM, doctorul in științe istorice, profesorul Igor Șarov. ”Vom lua o decizie la senatul universitații dupa o analiza detaliata