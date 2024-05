Candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Suceava, liderul liberalilor suceveni Gheorghe Flutur, a participat la lansarea candidaturii pentru primaria Galanești a doamnei Elena Coroana, o veche liberala și un prosper om de afaceri. Elena Coroana, care deține o mica fabrica ce ofera locuri de munca pentru 30 de persoane, și-a asumat candidatura cu un proiect […] The post Antreprenor PNL de succes pentru Primaria Galanești. Flutur: ”Galanești este un loc in care Elena Coroana promite sa aduca apa și canalizare, utilitați care lipsesc in prezent” first appeared on Suceava News Online…