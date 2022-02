Se vinde un foarte frumos palat din ROMÂNIA! FOTO Palatul Elszeszer, construit in jurul anului 1860, in judetul Mures, este scos la vanzare de Romania Sotheby’s International la pretul de 390.000 de euro, relateaza News.ro. Cu fatade colorate, Palatul Elszeszer (10 camere si 3 bai) se afla la intersectia a doua strazi din centrul orasului Tarnaveni. Istoria cladirii incepe la final de secol XIX, in 1860, odata cu construirea sa. Palatul se desfasoara intr-un spatiu cu 10 incaperi, ce au suprafete diferite si sunt dispuse pe nivelurile DP+P+1E. Suprafata construita insumeaza aproximativ 650 mp, cu o amprenta la sol de 368 mp si o suprafata utila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Elszeszer, construit in jurul anului 1860, in judetul Mures, este scos la vanzare de Romania Sotheby's International la pretul de 390.000 de euro, relateaza News.ro. Cu fatade colorate, Palatul Elszeszer (10 camere si 3 bai) se afla la intersectia a doua strazi din centrul orasului…

- Palatul Elszeszer, construit in jurul anului 1860, in judetul Mures, este scos la vanzare de agenția imobiliara Romania Sotheby’s International la pretul de 390.000 de euro, potrivit News.ro . Cladirea are 10 camere, trei bai si o istorie veritabila in spate. Cu fatade colorate, Palatul Elszeszer se…

- Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au publicat, in data de 20 ianuarie 2022, pe pagina web a instituției, www.mfinante.gov.ro, in dezbatere publica, un proiect de hotarare privind organizarea și funcționarea Autoritații Vamale din Romania. In cazul in care actul normativ va fi adoptat in…

- Un tehnician chimist, Petru Lechintan, in varsta de 85 de ani, care a activat peste 30 de ani in cadrul Combinatului chimic Tarnaveni, a reusit sa salveze de la uitare istoria primei sarje de aluminiu care a fost turnata in Romania in anul 1942, o premiera despre care nu s-au pastrat documente de arhiva…

- Colonelul Edward Shames, ultimul ofițer supraviețuitor al regimentului de infanterie parașutata din al Doilea Razboi Mondial cunoscut drept Band of Brothers a murit vineri la varsta de 99 de ani, scrie CNN. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Shames "a fost membru al renumitei Companii…

- Pentru romani, prima conflagrație mondiala a fost „razboiul de intregire naționala“. Dupa puteri, au contribuit cu toții la implinirea acestui vis secular: „Romania Mare”. Fiecare regiune și-a trimis barbații sub arme, iar unele dintre ele au devenit teatru de razboi. Zona montana, cuprinzand doua mari…

- 1 decembrie este ziua nationala a României si are o însemnatate speciala în societatea noastra. Totodata, aceasta zi marcheaza un eveniment istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu România, în anul 1918. În aceasta zi, românii de pretutindeni sarbatoresc…

- Sarbatoare a fost pe 18 noiembrie la caminul cultural din satul Rasca, din comuna Draganesti. Numerosi cetateni din localitate, dar si oficialitati locale, in frunte cu primarul Ion Nichifor, si-au sarbatorit, asa cum se cuvine, singurul veteran de razboi din comuna, care a implinit in aceeasi zi si…