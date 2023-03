Se vinde centrala de la Halânga! Comănescu de la GPS ar putea fi interesat Dupa vanzarea centralei Mintia Deva, o alta unitate din proprietatea statului roman va avea alt proprietar. Euro Insol, lichidator judiciar al R.A.A.N., organizeaza in data de 30.03.2023, ora 1200, la sediul R.A.A.N. din str. Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta Turnu Severin, licitație publica, competitiva, cu strigare, cu preț in urcare, avand ca obiect vanzarea in bloc a bunurilor (imobile și mobile) din cadrul Termocentralei Romag Termo Halanga, Priza Dunare și Stația de tratare apa industriala Halanga, respectiv terenuri in suprafața totala de 809.396 m.p., cladiri și construcții speciale, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

