Se va reduce ritmul de creștere a vânzărilor de vehicule electrice în UE? Vanzarile de mașini electrice (BEV) pe principalele cinci piețe europene din Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie au crescut puternic, cu 72%, in 2021, comparativ cu anul anterior, dar menținerea acestui ritm in 2022 este pusa sub semnul intrebarii din cauza reducerii stimulentelor anunțate de guverne, reiese dintr-o analiza realizata de departamentul de strategie globala din rețeaua PwC. Ca efect al creșterii vanzarilor de automobile electrice și hibride, cota de piața a inmatricularilor de mașini cu combustie interna (ICE – Internal combustion engine) noi a scazut pe primele cinci… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca pana sambata au fost confirmate 92 de cazuri de variola maimuței, iar alte 28 de persoane din 12 state sunt suspectate de aceasta boala, insa așteapta rezultatele analizelor, potrivit CNN . OMS se așteapta sa fie identificate și mai multe cazuri pe masura…

- ”Masinile hibride si electrice sunt preferate de aproape jumatate dintre consumatorii romani (46%), care spun ca ar alege o astfel de motorizare pentru viitoarea masina”, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania. Dintre…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca pana sambata au fost confirmate 92 de cazuri de variola maimuței, iar alte 28 de persoane din 12 state sunt suspectate de aceasta boala, insa așteapta rezultatele analizelor, potrivit CNN . OMS se așteapta sa fie identificate și mai multe cazuri pe masura…

- ”Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, a anuntat o crestere impresionanta a utilizarii acestora. In martie 2022, Bolt a inregistrat o crestere de peste 500% a numarului de curse in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Pe plan local, in martie 2022, Bolt Romania a…

- In UE s-au inmatriculat in primul sfert al anului un numar record de 224.000 de mașini full-electrice, avans de 54%, in timp ce dieselul a scazut cu 33%, iar benzina, cu 23%, arata datele ACEA. In Romania s-au inmatriculat peste 2.100 de mașini electrice și aproape 4.000 diesel. La mașini electrice,…

- In UE s-au inmatriculat in primul sfert al anului un numar record de 224.000 de mașini full-electrice, avans de 54%, in timp ce dieselul a scazut cu 33%, iar benzina, cu 23%, arata datele ACEA. In Romania s-au inmatriculat peste 2.100 de mașini electrice și aproape 4.000 diesel. La mașini electrice,…

- In UE s-au inmatriculat in primul sfert al anului un numar record de 224.000 de mașini full-electrice, avans de 54%, in timp ce dieselul a scazut cu 33%, iar benzina, cu 23%, arata datele ACEA. In Romania s-au inmatriculat peste 2.100 de mașini electrice și aproape 4.000 diesel. Benzina a avut 36% din…

- Lucid Air, modelul electric rival pentru Tesla, va ajunge, oficial, in Europa in vara acestui an. Anunțul a fost facut de Lucid Motors inca din ianuarie și a precizat ca va comercializa modelul și in Orientul Mijlociu. Cu acest scop, Lucid a publicat lista țarilor in care Air va fi vandut: Germania,…