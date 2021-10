NASA preconizeaza lansarea, in 2025, a unui nou telescop care va avea drept misiune studierea istoriei formarii galaxiei Calea Lactee, din care face parte si sistemul nostru solar, a anuntat Agentia spatiala americana, potrivit DPA. Telescopul cu raze gama, denumit Compton Spectrometer and Imager (COSI), a fost selectat de un comitet de oameni de stiinta si ingineri din cele 18 propuneri colectate de NASA in 2019. ‘‘COSI va raspunde intrebarilor despre originea elementelor chimice din galaxia noastra, Calea Lactee, componente esentiale pentru formarea Terrei”, a precizat administratorul asociat…