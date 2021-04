Stiri pe aceeasi tema

- Am denumit Samsung Galaxy S21 Ultra in review-ul recent drept cel mai bun smartphone cu Android, dar dupa 6 luni de utilizare am concluzionat ca S20 Ultra are tot ce ți-ai putea dori de la un smartphone . Un an mai tarziu, nu aș avea motive reale pentru un upgrade, dar cu toate astea, S21 Ultra are…

- ”Niciodata n-am avut vreun astfel de gand, n-am avut intenția sa-mi parasesc țara. Am umblat mult prin lumea larga insa nu m-am stramutat peste Ocean, așa cum se zvonește”, a exclus artista presupusa sa stabilire in Statele Unite, unde este stabilit de ani buni baiatul sau și cei doi nepoți. ”Nu e…

- Maroon 5, trupa premiata cu trei trofee Grammy si numeroase discuri de platina, lanseaza single-ul “Beautiful Mistakes”, in colaborare cu Megan Thee Stallion. Trupa Maroon 5 nu este doar una dintre formatiile cu o cariera impresionanta, ci si unul dintre cele mai mari acte ale secolului 21. Pana in…

- O sticla de whisky scotian imbatranit timp de 50 de ani a fost vanduta pentru mai bine de 26.000 de lire sterline (37.000 de dolari) in cadrul unei licitatii desfasurate marti, informeaza DPA. Casa de licitatii Bonhams a pus in vanzare Macallan Millennium Decanter, datand din 1949, care…

- Deputatul Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura din Camera, a declarat la postul RFI ca actualii sefi ai Televiziunii Romane si ai Societatii Romane de Radiodifuziune nu au legitimitate si trebuie sa plece din functii. El a subliniat ca in curand vor fi discutate in Parlament rapoartele…

- Mihnea Ionescu, unul dintre membrii fondatori ai Asociației „Dinamoviști pentru Dinamo”, banuiește ca Pablo Cortacero ar fi „sageata” lui Ionuț Negoița. Candva un om important in Peluza Catalin Hildan, unde a fost liderul gruparii Nuova Guardia, Mihnea Ionescu se afla in prezent in „opoziție”, fiind…

- Daca aveți un restaurant și vreți sa faceți fața concurenței, mașina de tocat carne profesionala este esențiala. Aceasta ar trebui sa fie printre primele achiziții pentru orice unitate in care se prepara produse pe baza de carne, iar gasirea celui mai performant model nu este dificila. Dupa ce veți…

- Orice persoana iși va recupera anul viitor garanția de 50 de bani pentru fiecare sticla, daca va aduce inapoi ambalajul dotat cu un cod de bare. "Sticla nu se spala, se golește", a explicat Tanczos Barna, ministrul Mediului, la Digi24, apoi a precizat ca nu este obligatoriu ca sticla returnata sa aiba…