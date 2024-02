A furat o sticlă de alcool și a lovit o femeie O femeie din Satu Mare a fost victima unei agresiuni intr-un magazin local, unde un individ a imbrancit-o, sustragand o sticla de bautura alcoolica. Ce spune poliția: ,,La data de 19 februarie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Satu Mare au identificat o persoana banuita de comiterea infracțiunii de talharie. In urma activitaților investigative […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

